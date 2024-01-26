حلمي عبد الباقي يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "بلا عيش وملح" .. وهذا موعد طرحها

ياسر رشاد - القاهرة - شوق النجم حلمى عبد الباقى، الجمهور لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم “بلا عيش وملح”، حيث قام بنشر بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي.

علق عبد الباقي علي الصورة قائلاً: "غنوتي الجديدة بلا عيش وملح في خلال يومين أو تلاتة علي جميع المنصات أتمني تعجبكم".

أغنية "بلا عيش وملح" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب وتحمل عددًا من المفاجآت.

وفي السياق ذاته، يعيش النجم حلمى عبد الباقى حالة من النشاط الغنائى خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون في عدة أغانى مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ويطرحها على طريقة السينجل.

وقال حلمي عبد الباقى إنه اتجه إلى التعاون مع مجموعة من الشباب قائلاً: "لا بد أن يكون هناك دم جديد، وأتعاون مع أى فنان لديه موهبة حقيقية، وكلنا بدأنا صغارا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأنا أسمع كل الأغانى واختار ما يناسبنى".

الجدير بالذكر، أن النجم حلمى عبد الباقى أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا في ساقية الصاوى، وقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور منها ذكريات وعشان خاطرى وبهية، ورفعت شعار كامل العدد.