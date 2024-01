من هو مارك رافالو المرشح لجائزة الأوسكار عن فيلم "Poor Things"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة الشهيرة بـ "الأوسكار" عن ترشيحاتها لأفضل الأعمال السينمائية التي تم عرضها خلال عام 2023 وسط منافسة شرسة على عدد من القوائم المختلفة.

ومن أبرز قوائم هذا العام هي قائمة "أفضل ممثل في دور مساعد" والتي تضم 5 ممثلين هم الأفضل في أعمالهم السينمائية وهم روبرت دي نيرو عن فيلم "Killers of the Flower Moon"، روبرت داوني جونير عن فيلم "Oppenheimer"، ريان جوسلينج عن فيلم "Barbie"، ستيرلينج ك براون عن فيلم "American Fiction"، مارك رافالو عن فيلم "Poor Things”".

ونقدم لكم في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن الممثل الأمريكي مارك رافالو ودوره في فيلم "Poor Things" وهل هو الأقرب للفوز بالجائزة؟

مارك رافالو هو ممثل أمريكي ولد في 22 نوفمبر 1967 في مدينة كينوشا في ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية، تلقي مارك دروسًا لأول مرة في معهد ستيلا أدلر الموسيقى ثم شارك بعد ذلك في تأسيس شركة "Orpheus Theatre" وهي مؤسسة للتنازل عن حقوق الملكية حيث عمل في كل المجالات منها التمثيل والكتابة والإنتاج إلى تشغيل الأضواء ثم بدأ في بناء سيرته الذاتية لينتقل بعدها للعمل في التلفزيون والسينما، وكان أول ظهور له في فيلم الرعب "Mirror Mirror 2 Raven Dance" عام 1994.

وشارك في بفترة التسعينات بالعديد من الأدوار الثانوية ولمع نجمه وتعاون مع العديد من أبرز نجوم هوليوود على رأسهم نجم الكوميديا جيم كاري بفيلم الدراما "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" عام 2004، وتوم كروز في فيلم "Collateral"، وشارك بالعديد من الأعمال الرومانسية مع ألمع نجمات السينما منهم جينيفر جارنر، جينيفر أنيستون، وجوليان موور.

وتم اختيار "مارك" بعدها للانضمام لعالم مارفل السينمائي لتجسيده شخصية "هالك" ضمن أحداث سلسلة أفلام الأبطال الخارقين "Avengers" و"Iron Man" وحقق خلالها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وخلال هذه الفترة كانت له العديد من المشاركات الدرامية والتي نجح خلالها في التأكيد على كونه من أهم مواهب جيله منها فيلم "Shutter Island" عام 2010 والذي تعاون خلاله مع المخرج العالمي مارتن سكورسيزي، فيلم "Foxcatcher" عام 2014.

رشح مارك رافالو للعديد من الجوائز العالمية حيث رشح لـ 3 جوائز أوسكار طوال مسيرته كان بدايتها بفيلم "The Kids are all Right" عام 2011، وللمرة الثانية عن فيلم "Foxcatcher" عام 2015، وللمرة الثالثة عن فيلم "Spotlight" عام 2016، وينافس هذا العام على جائزة "أفضل ممثل في دور مساعد" وسط منافسة طاحنة بين المنافسين أبرزهم النجم روبرت داوني جونير عن فيلم "Oppenheimer" والذي حاز بفضله على جائزة الجولدن جلوب عن نفسه الفئة وسط توقعات بأن يفوز بها مجددًا بحفل توزيع جوائز الأوسكار.

ومن المعروف عن الممثل الأمريكي مارك رافالو دعمه للقضية الفلسطينية ورفضه مواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته الصارخة ضدهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة بشهر أكتوبر من العام الماضي وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني ودائمًا ما يعبر عن استيائه من الأحداث الجارية هناك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيس بوك" وكان آخرها مطالبته بدخول المساعدات قائلا: "كفى أدخلوا المياه هذا لم يعد مقبولًا، نحن على شفا أزمة صحية على وشك الانفجار في غزة بسبب قلة المياه".

ويتنافس "رافالو" هذا العام وسط عدد من أبرز نجوم هوليوود على جائزة "أفضل ممثل في دور مساعد" عن فيلم الكوميديا "Poor Things" الذي يعد تعاونه الأول مع المخرج اليوناني يورجوس لانثيموس وعرض الفيلم لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته العام الماضي وفاز بجائزة "الأسد الذهبي" كأفضل فيلم بالفعاليات، كما فاز بجائزتي جولدن جلوب وهما "أفضل ممثلة في دور كوميدي"، و"أفضل فيلم كوميدي في العام".

فيلم "Poor Things" مرشح لـ 11 جائزة أوسكار أهمها جائزة "أفضل فيلم في العام"، "أفضل ممثلة في دور رئيسي"، "أفضل ممثل في دور مساعد"، "أفضل تصوير سينمائي"، "أفضل مخرج"، "أفضل نص مقتبس"، "أفضل موسيقى تصويرية"، و"أفضل مونتاج".

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 96 هذا العام سيقام يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل.