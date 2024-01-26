ويجز يرد على "وائل غنيم" ويطالبه بالاعتذار لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دخل مطرب الراب ويجز في مناوشة مع الناشط وائل غنيم عبر حسابهما الرسمي على تطبيق "X" بسبب ما يحدث في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني ومواصلته قصف المدنيين العزل، إلى جانب حديثهما عن المقاومة الفلسطينية وهجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي.

وهاجم غنيم حركة حماس خلال الفترة الماضية واتهمها في التورط في كل ما حدث للشعب الفلسطيني وشن هجومه على الكثير من الشخصيات وطالت هجماته مطرب الراب ويجز، إذ انهال عليه بالسب والقذف.

ورد "ويجز" على تصريحات "وائل غنيم" التي هاجم بسببها حركة حماس قائلا: "يوم مع النظام ويوم ضد النظام يوم تعيط مع استاذة منى ويوم تطلعلنا باللباس، فهمني بقي ايه الدماغ عايز توصلنا لايه، كل الناس بتكلمني تقولي فكك منه مجنون ومفيش مجنون الا عاقل انا مش مقتنع ومش فاهم ازاي مفجر ياخد صف الإسرائيليين باستماتة عشان جرايم حماس".

واستكمل: "وبخصوص اني هخسر كتير يا وائل يا حبيبي، أنا الريدي عملتهم بالنسبة لواحد زيي جي من الولا حاجة، وأنا شخص مش مادي خالص ولا بخاف على الفلوس، نبرة التهديد مبتعملش معايا نتيجة لو وقفت شغل بكرة، ف خد الدوسية بتاعك وابعته مطرح ما تحب، حتى لو مجاليش شغل هشتغل اللي يجي في السكة زي معملت ريح".

واضاف: "مع اقتناعي التام إن أخرك إنت جبته ومتعرفش تضرني في أي شئ لو تعرف كنت عملت، دلوقتي مفضلش غير انك تعتذر للست والدتي وأبويا على قلة أدبك الغير مبررة تجاههم وهم غالبًا ميعرفوش انت مين أصلًا".

وكشفت الشركة المنظمة لحفلات "ويجز" الأوروبية خلال العام الماضي عن استكمال الجولة بدون توقف في محاولة منها لرفع مستوى الوعي حول القضية الفلسطينية، كما أعلنت عن التبرع بجزء من أرباح جولتهم الغنائية لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، كما شارك ضمن وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في إنجلترا ونشر مقاطع فيديو عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" والتي أوضح خلالها حشود من الجماهير الداعمة للقضية الفلسطينية.