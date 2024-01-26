"كزبرة" يكشف عن انضمامه لمسلسل "كوبرا" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف مطرب المهرجانات كزبرة عن انضمامه لفريق عمل مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ونشر "كزبرة" صورة تجمعه بالفنان محمد إمام عقب تعاقده على المشاركة بالمسلسل وعلق قائلا: "بسم الله توكلنا على الله مسلسل كوبرا مع أخويا الكبير محمد إمام، تأليف أحمد أبو زيد، إخراج أحمد شفيق على قنوات إم بي سي رمضان 2024، يخصنا عشان احنا بتوع ربنا".

مسلسل "كوبرا" هو التجربة الثانية لكزبرة وذلك بعد مشاركته مؤخرًا بطولة فيلم "الحريفة" الذي يعرض حاليًا بدور العرض المصري وسط مشاركة نخبة من النجوم الشباب وهم نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان بيومي فؤاد، تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.

تدور أحداث مسلسل "كوبرا" في إطار الدراما الشعبية حول صاحب ورشة لإصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته ويتعرض لمواقف غريبة تضعه في صراع بين الخير والشر، ويشارك ببطولة المسلسل هشام إسماعيل، منة فضالي، علاء مرسي، محمد أسامة، دنيا ماهر.