قصي خولي يعلن موعد عزاء والده في دبي

ميرنا وليد - بيروت - يتلقى الممثل السوري قصي خولي، عزاء والده يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني الحالي، بأحد فنادق مدينة دبي بالإمارات، بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة التاسعة مساء.



وكان المثل السوري قصي خولي قد انهار أثناء تشييع جثمان والده، حيث ظهر خلال الفيديو الذى أظهر بكاءه بصورة كبيرة وهو يسير في الجنازة .

وكان قصي خولي قد أعلن عن موعد جنازة والده الذي رحل عن عالمنا قائلاً : "إلى اللقاء سيدي ومعلمي وداعا يا أبو قصي.. تقام صلاة الجنازة في تمام الساعة 1 ظهر الخميس في كنيسة ماريوسف - الجنينة - ضهر صفرا - طرطوس فى سوريا".