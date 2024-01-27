نسمة محجوب تشيد بفيلم "رحلة 404": "السينما كانت وحشاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشادت الفنانة نسمة محجوب بفيلم "رحلة 404" بطولة النجمة منى زكي والذي بدأ عرضه مؤخرًا بدور العرض السينمائي في مصر وسط إشادة الجمهور والنقاد بالمستوى الفني للفيلم وتحقيقه إيرادات بلغت 2 مليون جنيه.

ونشرت "نسمة" صور من حضورها العرض الخاص للفيلم وظهرت برفقتها منى زكي وعلقت قائلة: "ألف مبروك منى زكي وشكرًا لدعوتي لحضور افتتاح فيلم رحلة 404 مش ممكن التركيز في التفاصيل والأداء العفوي اللي مليان خبرة، ده أول فيلم أشوفه في السينما من سنتين ونص تقريبًا والسينما كانت وحشاني، شكرًا ليكي ولكل طاقم العمل لأنكم خليتوا التجربة دي بعد المدة دي كلها ممتعة ومنفردة".

كما أشاد بفيلم "رحلة 404" السيناريست مدحت العدل ونشر صور من العرض الخاص عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: " من العرض الخاص لفيلم رحلة 404 ألف مبروك على نجاح الفيلم ويارب دائمًا من نجاح لنجاح، وشكر خاص للفنانة المبدعة منى زكي، المخرج العبقري هاني خليفة، السيناريست الموهوب جدًا محمد رجاء وجميع القائمين على الفيلم، حقيقي استمتعت جدًا بكل دقيقة من هذا العمل الفني الأكثر من رائع".

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" حول تورط "غادة" في مشكلة طارئة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.