غادة عبد الرازق تشارك متابعيها صورا مع إليسا وتعلق: "حبيبتي"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، متابعيها، مجموعة صور لها برفقة الفنانة اللبنانية إليسا.

وأرفقت غادة الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بتعلق، قالت فيه: "حبيبتي".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، وعبروا عن إعجابهم بعفوية هيفا وغادة، وجمالهما.

وعلى صعيد آخر، تشارك غادة عبد الرازق بمسلسل "صيد العقارب" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ومسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، ويشارك في بطولته إلى جانب غادة عبد الرازق، عدد من الممثلين، من بينهم: رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، وغيرهم من الممثلين.



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