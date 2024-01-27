بالفيديو: هكذا علق الفنان محمد هنيدي على حصوله على الجنسية السعودية

علق الفنان المصري محمد هنيدي، خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، على حصوله على الجنسية السعودية.

وقال هنيدي خلال المداخلة: “التكريم في حد ذاته شيء يسعد الفنان، فما بالك بهذا التكريم الجميل العظيم من بلد الحرمين الشريفين”.

وتابع: “الجميع يعلم أنني أشعر وكأنني في بيتي عندما أكون في المملكة العربية السعودية، فهناك أصحابي وعمر وعشرة الله يديمها”.

واستكمل: “الخبر أسعدني جدا، وبالنسبالي هو تشريف، وأرجو أن تتحملوني كأخ جديد لكم”.

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