يسرا في العرض الخاص لـ”ليلة العيد”: “أنا بنافس نفسي فقط”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانه يسرا عن الفنانة الوحيدة التي تنافسها حالياً في السينما، مؤكدة خلال احتفالها بالعرض الخاص لفيلمها الجديد “ليلة العيد”، أنه لا يوجد إلا منافسة وحيدة لها في الفترة الحالية.

وقالت يسرا: “أنا بنافس يسرا بنافس نفسي فقط”، مضيفة: “السينما كانت وحشاني بشكل كبير وسعيدة بطرح “ليلة العيد” بدور العرض السينمائي.

وكانت يسرا وصنّاع فيلم “ليلة العيد” قد احتفلوا بالعرض الخاص له في إحدى دور سينما أكتوبر، بعد تأجيلات متكرّرة رغم انتهاء تصويره منذ سنوات طويلة.

وحضر العرض الخاص للفيلم كلٌ من: يسرا وعبير صبري ونجلاء بدر وهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح والمؤلف أحمد عبد الله والمنتج أحمد السبكي.

فيلم “ليلة العيد” هو بطولة: يسرا، ريهام عبد الغفور التي غابت عن العرض بسبب حِدادها على والدها، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى…، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول قهر المرأة بشكل عام، من خلال معاناة عدد من النساء يعشن في جزيرة ما، ويتعرّضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم فهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المُثارة فيه: العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.