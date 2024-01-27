منى زكي تعلّق على اعتزال عادل إمام: “سيظل أسطورة الفن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أسرار النجوم” مع المذيعة إنجي علي عبر إذاعة “نجوم إف.إم”، تحدثت الفنانة منى زكي عن أخبار اعتزال الفنان القدير الزعيم عادل إمام.

وقالت منى إن الزعيم عادل إمام هو تاريخ وأسطورة نشأت عليها الأجيال، وعلى أفلامه الهامة التي كانت تُناقش موضوعات وأفكار كبيرة عملت لنا قيمة، وأنها تعلمت حُب الفن من خلاله، وتمنت أن تصل إليه كل رسائل حُب الجمهور، مؤكدة أنه سيظل أسطورة الفن المصري والعربي.

وكشفت منى عن أسباب حماسها لتقديم فيلم “رحلة 404″، وعودتها للسينما من جديد به بعد غياب عامين منذ تقديمها آخر أعمالها السينمائية فيلم «العنكبوت» مع أحمد السقا وظافر العابدين في 2022، مؤكدة أن كل عوامل نجاح الفيلم متواجدة من ممثلين للتأليف وحتى الإخراج.

وأوضحت: “اللي شدني للفيلم أكيد الورق اللي مكتوب حلو جدًا من أستاذ محمد رجاء وإني هشتغل في فيلم من إخراج الأستاذ هاني خليفة.. أنا من معجبيه واشتغلت معاه من زمان وأصدق الأدوار اللي عملتها كانت معاه”.

وتابعت: “وتحمس الأستاذ محمد حفظي دي حاجة شجعتني والشرف الكبير إن في زمايل ليا كتير زي شيرين رضا ومحمد ممدوح وخالد صاوي ومحمد فراج كانوا موجودين وعملوا أدوار مش مقامهم بسيطة بس عملوها بشكل حلو أوي”.

يذكر أن أبطال وصناع فيلم “رحلة 404” كانوا قد احتفلوا يوم الأربعاء الماضي بالعرض الخاص للفيلم تمهيدًا لعرضه في السينمات، الفيلم من بطولة منى زكي وشيرين رضا ومحمد ممدوح ومحمد فراج وخالد الصاوي ونورا شعيشع وعارفة عبد الرسول من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.