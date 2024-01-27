بالفيديو- هيثم شاكر يطرح أخر أعماله الفنية "العيب"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري هيثم شاكر أحدث أعماله الفنية و هي أغنية تحمل عنوان "العيب"، و ذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية "العيب" كلمات و الحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد الموجي، ميكسينج و ماسترنج محمد صقر، و هي اغنية رومنسية.

و كانت أخر أعمال هيثم شاكر أغنية "رنة خلخال" تعاون فيها مع الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم، والملحن كريم محسن، والموزعين الموسيقيين إلهامي دهيمة وأحمد حسام، الاغنية ذات الايقاع الفرح تتغزل بجمال احدى الفتيات التي تذهل من ينظر إليها بجمالها.

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