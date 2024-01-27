فن ومشاهير

محمد الشرنوبي يروج لأحدث أغانيه "ما كفاية"

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم محمد الشرنوبي، عن البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة "ماكفاية"، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

 ونشر الشرنوبي،  البوستر الدعائي للأغنية معلقا: "ماكفاية.. قريبا".

محمد الشرنوبي يروج لأحدث أغانيه "ما كفاية"


يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي قد طرح مع بداية العام الجديد، أغنية جديدة تحمل عنوان "كان نفسي" على موقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

وكان أعلن من خلالها تعاونه الأول مع شركة "جاما ميوزيك "، للمنتج محمد جابر،  وأشار فى تعليق إلى أن هذا التعاون سيشمل العديد من المفاجآت، والاعمال الفنية المتميزة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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