الجمهور يعلق على زيارة توم هانكس للأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة الممثل العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أثناء زيارتهما لأهرامات الجيزة.

وحرص عدد كبير من محبي توم على الترحيب به، وكان من بين التعليقات "زيارة الممثل الأمريكي توم هانكس لأهرامات الجيزة مع زوجته، مرحبا بك في أم الدنيا، توم هانكس عندنا ومحدش يقولي، النجم العالمي توم هانكس أمام أهرامات الجيزة، ممثل كبير ومحب جدا لمصر".

جدير بالذكر أن الصورة كان قد تم نشرها لأول مرة قبل 10 أيام تقريبا وتحديدا يوم 18 يناير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وبينها موقع "X".

وشهد أبريل الماضي تداول فيديو تردد أنه للنجم الأمريكي توم هانكس، وأوضح الفيديو تواجده بأحد المطاعم وبجانبه زوجته ريتا ويلسون وعدد من الأصدقاء المقربين له، وتساءل البعض الآخر: هل هو فعلا توم هانكس أم أحد يشبهه؟

وتواجد توم في مصر بالفعل برفقة زوجته ولم تكن تلك الزيارة هي الأولى للنجم العالمي، إذ سبق وزار مصر عام 2014 أثناء تصوير أحد أفلامه.

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