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وصلت أمس الخميس بعثة فريق نادي ميامي الأمريكي إلى العاصمة الرياض، وفي مقدمتهم بطل النسخة الأخيرة من كأس العالم للمنتخبات ليونيل ميسي؛ للمشاركة في منافسات كأس موسم الرياض التي يشارك فيها بالإضافة إلى انتر ميامي ناديَا الهلال والنصر السعوديان.
واستباقاً لافتتاح البطولة الذي سيجمع انتر ميامي ونادي الهلال يوم الاثنين ٢٩ يناير الجاري، يترقب العالم المباراة التاريخية التي ربما ستكون الرقصة الأخيرة للنجمين العالميين رونالدو وميسي ضد بعضهما البعض، بعد آخر لقاء جمع بينهما في النسخة الماضية من كأس موسم الرياض، حيث ستجمع ثاني مباريات البطولة فريقي انتر ميامي ونادي النصر، في استاد kingdom Arena يوم الخميس الموافق ١ فبراير المقبل.
وتنتهي فعاليات البطولة التي أصبحت ذات قيمة كروية عالمية بديربي الهلال والنصر في ٨ فبراير، حيث ينتظر أن تحسم البطولة بالنقاط، بعد مواجهة جميع الفرق لبعضها البعض.
كانت هذه تفاصيل خبر يتقدمهم النجم العالمي ليونيل ميسي، انتر ميامي يصل العاصمة استعدادًا للمنافسة على كأس موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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