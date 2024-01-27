هيا الشعيبي تُحرج زوج إلهام الفضالة..تصرفها غير متوقع-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي على تدخل شهاب جوهر زوج الممثلة إلهام الفضالة بخلافها معها، اذ نشرت مقطع فيديو مع ابنها، وعلقت قائلة: "فهد، لو صارت هوشة حريم وقالوا لك دش بالنص، تدش؟" ليرد فهد: "لا، حريم ليش أدش؟ هذي الرجولة!".



واشار اللبعض الى انها تقصد شهاب جوهر الذي قال مؤخرا: "أنا رجال سكت بما فيه الكفاية، لكن للأسف مافي رجال يعرفون يلمون حريمهم. لكن اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر".

ولاقى هذا الفيديو جدلا كبيرا بين المتابعين.

