نادين نسيب نجيم تمازح الجمهور بهذه الطريقة وما علاقة وائل كفوري؟

ميرنا وليد - بيروت - مازحت الممثلة نادين نسيب نجيم الجمهور واستعانت بأغنية "ليل ورعد" للفنان وائل كفوري، مشيرة الى ان "المونة" قد انتهت عندها، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل افجتماعي: "ليل ورعد و برد و ريح، الدنيي برّا مجنونة، ثلج مكوَّم ما بزيح، وخُلصِت عندي ال مووونه ".
على صعيد آخر كانت قد تألقت نادين نسيب نجيم بفستان ذهبي جعلها تبدو كأميرة وذلك من خلال مشاركتها عدة صور بهذه الإطلالة التي شاركت فيها بفعاليات حفل Joy Awards وذلك من جلسة تصوير خضعت لها.
وكشفت نادين لدى وصولها إلى السجادة الحمراء للحفل في حوارها مع كاميرا Joy Awards H انها تستعد للزواج قريبا ، محددة فصل الصيف للاحتفال بزفافها.
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