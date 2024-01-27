منتج "أهل الكهف" ينشر ملصقات دعائية لأبطال الفيلم ويحدد موعد طرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المنتج محمد رشيدي متابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، الملصقات الدعائية الخاصة بفيلم "أهل الكهف"، كما كشف عن الموعد المحدد لطرحه.

ونشر رشيدي ملصقات لكل من النجوم: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، وأشار إلى أن الفيلم سيتم طرحه في دور العرض السينمائي في صيف 2024.

"أهل الكهف" معالجة سينمائي أيمن بهجت قمر، إنتاج محمد رشيدي، إخراج عمرو عرفة، بطولة كوكبة من نجوم الفن، بينهم: خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، وأحمد عيد، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري.

اقرأ أيضا

تامر حبيب يكشف رأيه في أول 3 حلقات بمسلسل"جولة أخيرة" لـ السقا

الجمهور يعلق على زيارة توم هانكس للأهرامات