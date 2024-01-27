تكريم الفنان القدير رشوان توفيق من المركز القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية عن تكريم الفنان القدير رشوان توفيق على مشواره الفني، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشر المركز القومي بيانا رسميا أعلن خلاله تكريم الفنان القدير رشوان توفيق تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

وجاء البيان كالتالي: "الأربعاء المقبل المركز القومي للمسرح يكرم الفنان القدير رشوان توفيق على مشواره وعطائه الفني المستمر بالمسرح القومي، تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال".

واستكمل: "يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، احتفالية كبرى لتكريم الفنان القدير رشوان توفيق على مشواره الفني وعطائه الفني المستمر، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل 31 يناير 2024 بالمسرح القومي".

وأضاف البيان": "يتضمن برنامج الحفل عرض فيلما تسجيليا من إنتاج المركز القومي للمسرح يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان القدير رشوان توفيق تعليق صوتي للفنان أشرف طلبة، سيناريو وكتابة وتعليق صوتي سمير حنفي، تصوير محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج أحمد فتحي، وإخراج محمد إسماعيل".

وتابع: "كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية، يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز، حيث يقوم بالعزف على اله الفلوت كريم عافية، اله الكلارينت إيناس صدقي، وعلى الة التشيلو عمرو صبحي".

"ويختتم الحفل بإهداء الفنان القدير رشوان توفيق درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية".