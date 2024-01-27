سما إبراهيم لـ"الخليج 365": رحلة 404 أشبه بمباراة تنس طاولة مع منى زكي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت الفنانة سما إبراهيم، عن مشاركتها في فيلم رحلة 404، بطولة النجة منى زكي، والذي انطلق عرضه منذ أيام قليلة بجميع دور العرض السينمائي.

وقالت سما إبراهيم خلال تصريحات صحفية لـ «بوابة الخليج 365 الإلكترونية» :" فيلم رحلة 404 مغامرة لطيفة وتتسم بالوعي، وهذا ما يميز الدراما التي يقدمها المخرج هاني خليفة، إضافة إلى عند قرائتي للنص شعرت بوجود أمل في الحياة ".

وأعربت «سما» عن سعادتها بمشاركة منى زكي في العمل، قائلة:" استمعت منن خوض تجربة التمثيل أمام الفنانة الجميلة منى زكي والفنان حسن العدل، شعرت أثناء التمثيل أمامهم أننا داخل مباراة لكرة تنس الطاولة وهذا زاد روح الحماس بيننا ".

فيلم رحلة 404

يعتبر فيلم "رحلة 404" التعاون الثاني بين الفنانة منى زكي والمخرج هاني خليفة بعد فيلم "سهر الليالي"، وهو من تأليف محمد رجاء، ويضم مجموعة من الجوم، أبرزهم: محمد فراج، سما إبراهيم، محمد ممدوح، خالد الصاوي، شيرين رضا وجيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عارفة عبد الرسول وحسن العدل.

تدور أحداث الفيلم حول «غادة» التي تجسد شخصيتها منى زكي، وقبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.