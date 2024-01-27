بداية من الغد ولمدة 6 أيام ...عودة مهرجان الكويت المونودراما

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق غدا الأحد 28 يناير ، مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، افتتاح دورته السابعة برئاسة الفنان جمال اللهو، بمسرح المتحف الوطني، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان الكويتي محمد جابر الملقب بـ«العيدروسي».

يتضمن حفل افتتاح مهرجان الكويت للمونودراما، تكريم مجموعة من النجوم المميزين على الساحة الفنية والثقافية والموسيقية في الوطن العربي، ويخرج الحفل راشد المطوع ، وكذلك يتضمن عرضا مسرحيا من إخراج د.مبارك المزعل، وتأليف عبدالله الرويشد ود.مبارك المزعل، والديكور لأسامة الجاسم.

تستمر فعاليات المهرجان، حتى 2 فبراير المقبل، ويتضمن العديد من العروض المسرحية والندوات التطبيقية التي تقام على مسرح «المتحف الوطني»، منها ندوة فنية للفنان محمد العيدروسي، وعرضين مسرحيين يومياً منها «الحارس» لفرقة تياترو المسرحية، و«المضحكاني» لفرقة مسرح الخليج العربي من الكويت، و«ساكن متحرك»، و«غاوية البهاء» من السعودية، و«المملوك» من الإمارات و«لولانا» من الجزائر، وورشة «الأقنعة الفنية» من أوكرانيا، إلى جانب استضافة عدد كبير من الفنانين والمشاركين من داخل دولة الكويت وخارجها

وفي زياره للاعلامية رلى الهباهبة الرئيس التنفيذي ل (الرُلى لدعم وتنمية القدرات البشرية) التي ستحضر كضيفة شرف المهرجان لمسرح متحف الكويت الوطني حيث تتواصل البروفات على قدم وساق لحفل افتتاح المهرجان التقت بالأستاذ جمال اللهو الذي تحدث عن مفاجئات في حفل الافتتاح والفنانين المكرمين من دول عربية مشيرا الى ان هذه الدورة سيكون لها طابع خاص كونها أكثر دورات المهرجان، التي حظيت بوقت كبير في التنظيم بسبب تأجيلها اكثر من مرة خشية تداعيات فيروس “كورونا”.

كما أشار إلى أن المهرجان سينظم ندوة حوارية يتحدث فيها الفنان محمد جابر، عن تجربته ومسيرته الفنية ويتم التحضير لتقديم كتاب بعنوان “7908” وسيكون مفاجأة،

وعن اختياره لمسرح المتحف الوطني لإقامة حفل الافتتاح والعروض، أشار الاستاذ جمال اللهو ان هذا الصرح ليس فقط مسرح انما يتلائم مع ما سيقدمه المهرجان من فعاليات اخرى ، كمعرض الصور الخاص بالمسيره المهنيه للفنان محمد جابر العيدروسي، ومعرض فن تشكيلي ضمن المسابقة التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، وتحدثت الإعلامية رلى الهباهبة بعد متابعة التحضيرات والبروفات قائلة بدون شك تعتبر الكويت رائدة في المسرح الخليجي ولها إسهامات عديدة عبر سنوات طويلة لتسليط الضوء على المواهب المسرحية الخليجية والعربية وربما كانت الدورة التي تنطلق اليوم استثنائية في كل شيء بسبب فترة الغياب نحو ثلاث سنوات كان العالم فيه مضطرب وتوقفت العديد من المهرجانات الفنية لظروف جائحة كورونا، ولذلك انعقاد الدورة السابعة بعد تلك السنوات يسعدنا جميعا ونتمنى مشاهدة دورة ناجحة استثنائية ترضي طموح القائمين على هذا الحدث والذين عكفوا على مدار ثلاث سنوات للتحضير للدورة الجديدة والتي تشهد مشاركة 10 عروض عربية وعالمية.

كذلك اختيار الفنان محمد جابر ليكون شخصية المهرجان اختيار رائع من القائمين عليه وهو استمرار لتكريم الرواد والرموز للمسرح الخليجي والعربي .