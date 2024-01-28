إليسا تشكر جمهورها بعد نجاح فيلمها الوثائقي "It's Ok" على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت النجمة اللبنانية إليسا الشكر لجمهورها بعد نجاح فيلمها الوثائقي "It's Ok" عقب عرضه مؤخرًا على منصة "نتفليكس" وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "إليسا" صورة من كواليس الفيلم عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "فتحت قلبي وعقلي في فيلم "اتس أوك" وشاركت رحلة صعودي وإنكسار معكم جميعًا، مباركة بكل الحب خلال الأعوام الماضية وممتنة لردود أفعالكم المذهلة، رسائلكم تعني العالم لي وسعيدة بمحبتكم".

وظهرت "إليسا" في أحداث الفيلم في عدد من فترات حياتها المختلفة، حيث سلط الفيلم الوثائقي الضوء على بداية إليسا الفنية ورحلتها للشهرة والنجومية في لبنان والوطن العربي، إلى جانب العديد من التحديات التي تعرضت لها، وتنمر البعض على شفتيها، وإصابتها بمرض السرطان.

وتضمن الفيلم حديث خاص لإليسا عن مسيرتها الغنائية حيث ظهرت وهي تتحدث عن مراحل مختلفة في حياتها الفنية وعلقت قائلة: "ناس كتير بتشوفني بيقولوا إليسا شايفة نفسها ولئيمة ومش بنطيقها ولما الانسان بيعرفني على حقيقتي بيعرف أني مش كده، وفي كتير قصص عشتها والعالم معرفش أني كنت بعيشها وخليتهم يقولوا اللي هم عاوزين".

وتحدثت عن التنمر قائلة: "افتكر اني من اكتر الفنانات اللي تم الهجوم عليهن بسبب شكلهن على فمي وعلى لبسي وكنت ببقي مش عارف أتعامل زي لما يتقالي كلام زي ده".

وعن إصابتها بمرض السرطان قالت: "بعد المرض لقيت ناس كتير بتقولي بتحسي حالك ناقصة، وهربت من كل شئ خاص بالمرض وكنت بقول إن الأدوية اللي باخدها مجنناني والسرطان جالي من ورا علاقة حب كانت توكسيك، واتحديت ظلم المجتمع والعنصرية الذكورية وأول مرة العالم هيشوفني بالشكل ده وفي جرأة في كل حاجة وفي ناس كتير بتقول أني مش هقدر أعمل حتي ألبوم جديد It’s Ok".