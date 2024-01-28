ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للشابة جودي، إبنة الممثل السوري أيمن زيدان من زوجته السابقة الممثلة السورية المعتزلة نورمان أسعد.

وتغزل الجمهور بجمال جودي، مؤكدين على الشبه بينها وبين والدتها المعروفة بملامحها الجميلة والجذابة.

ومن المعروف عن جودي أنها تريد أن تبقي حياتها الشخصية خاصة، حتى أنها لم تدخل عالم السوشيال ميديا، وتعيش حالياً مع والدتها في الأردن، وتبلغ حوالي العشرين من عمرها.

الجدير ذكره أن والديها هما بطلا مسلسل "يوميات جميل وهناء"، وتزوجا بعد انتهائهما من تصوير العمل، لكنهما انفصلا بعدها، ثم عادا وتزوجا مرة أخرى بعد سنة واحدة من انفصالهما، وبعدها استمرّ زواجهما لثلاث سنوات، وانفصلا مجدداً في عام 2003، بعدما أنجبا ابنتهما الوحيدة جودي.

كانت هذه تفاصيل خبر تضاهي والدتها جمالاً.. تعرفوا إلى جودي إبنة أيمن زيدان ونورمان أسعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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