ميرنا وليد - بيروت - أحيت الممثلة المصرية إلهام شاهين، ذكرى ميلاد الممثل المصري الراحل هشام سليم.

وشارك إلهام شاهين متابعيها، مجموعة من الصور التي جمعتها بالراحل هشام سليم، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة، أكدت فيها أنها افتقدت أخ وصديق غالي.

وأرفقت إلهام شاهين الصور بتعليق، قالت فيه: "الله يرحمك أخي وصديقي الغالي هشام سليم.. وحشتنا.. جمعتنا مسلسلات مثل ليالي الحلمية.. والسيرة العاشورية.. والكومي.. وجمعتنا أفلام مثل عطشانة.. والسجينة 67.. كل أعمالي معك أعتز بها.. وتحمل أجمل ذكريات.. ربنا يجعل مثواك الجنة يارب".

يشار إلى أنه تربط إلهام شاهين والراحل هشام سليم، علاقة قوية، إذ تعتبره بمثابة أخ وصديق عزيز، كما كانت تتواصل معه بشكل دائم خلال فترة مرضه، وجمعهما عدد من الأفلام السينمائية.

ويذكر أن هشام سليم رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 64 عاما، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.



كانت هذه تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. إلهام شاهين تحيي ذكرى ميلاد الراحل هشام سليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.