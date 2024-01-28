رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويكشف عن مفاجأة لمتابعيه

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري رامي جمال، عبر حسابه الرسمي، عن موعد طرح ألبومه الجديد.

وشارك رامي جمال متابعيه أغنية "ابن امبارح"، الذي طرحها منذ ساعات، وأرفقها بتعليق، قال فيه: "أنتجت لنفسي أغنية عاملة إيه وبعدها لحظة بعادك، وبعدها هيبدأ يتكلم، وبعدها جيت متأخر، وبعدها دوخناك يافراق، وبعدها هي حكاية وبعدها بعده فارق وبعدها أغنية أبن إمبارح، وفاضل أغنية عيد الحب وبكده ينتهي مشوار الشتا، وبعد رمضان إن شاء الله هيبقى في البوم وبعده كام سنجل".

وأضاف: "شكرا لكل الصُناع من مُلحنين وشعراء وموزعين ومصورين وتيم إدارة الأعمال والسوشيال ميديا اللي تعبوا معايا، وشكرا ليكم ك جمهور محترم، ومُحب وبيشجعني اني أكمل أتمنى يكون مجهود الفترة دي عجبكم، وحابب أعرف ايه أكتر أغاني في دول حبيتوها واستنوا مفاجآت مختلفة جدا قريبا".



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