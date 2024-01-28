النجوم ينعون الرياضية الإماراتية الشابة حمدة تريم الشامسي

شكّل خبر وفاة متسابقة الدراجات النارية حمدة تريم الشامسي، (٢٤ عامًا) بحادث مروري صدمة لمحبّيها ومتابعيها خاصة انها تُعتبر واحدة من أهم متسابقي الدراجات النارية في الامارات فضلاً عن أنها أول متسابقة سيارات اماراتية عن فئة السيدات.

وقد نعى مجموعة من المشاهير الراحلة حمدة تريم الشامسي- التي تُعد أيضًا رائدة بالعمل الخيري- عبر مواقع التواصل فكتبت أحلام: “اللهم برحمتك وعطفك ارحم حمدة تريم الشامسي يارب ادعوا لها رحلت بنت الامارات لكن سيظل عملها الصالح باقي لن ينتهي”.

حسين الجسمي: “العطاء لا يموت .. الله يرحمها ويغفر لها ويصبّر أهلها وأحبابها”.

بلقيس: “حمده تريم الشامسي الله يرحمها ويغفر لها وفاتها فاجعة صحيح ما تشرفت بمعرفتها شخصيا ولكن كنت ولا زلت احبها في الله بسبب بساطتها وعملها الخيري والإنساني في أفريقيا إلى جنة الخلد يا حبيبتنا ويا أختنا ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

كما نعاها فايز المالكي قائلاً: “الى جنان الخلد حمده تريم الشامسي رحمة الله عليك”.