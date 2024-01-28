"لونجا حياة" مشروع موسيقي بأكاديمية الفنون يعلن ميلاد موسيقار جديد

ياسر رشاد - القاهرة - اطلقت أكاديمية الفنون بالمعهد العالي للموسيقى العربية قسم التأليف الموسيقي اختبارات مشروع التأليف الموسيقي والقيادة للعام 2024، والذي ضم أكثر من طالب وطالبة ليقدموا علي مسرح "رتيبة الحفني" مشروعاتهم مابين الموسيقي الغربية والموسيقي الشرقية.

لجنة كبيرة مكونة من أساتذة ودكاترة بالمعهد العالي للموسيقي العربية للتحكيم وإعطاء الدرجات للمشروعات المقدمة من قبل الطلبة ومن بين هؤلاء الحضور كان كلا من الدكتور أ/د نعيمة صادق و أ/د عز الدين طه سليم وأ/د محي عاصم وأ/د إيمان أنور وأ/د إلهام الموجي و أ/ د علاء فتحي ود/ معتز متولي.



كما انضم لليوم بعض الحضور من الجمهور وأسر الطلبة، وفي ختام اليوم جاء دور الطالب المايسترو "حمدي وجيه" بالفرقة الثالثة قسم التأليف الموسيقي لتقديم مشروعه في الموسيقي الشرقية تحت إشراف أ/د محى عاصم أمام الحضور ليستطيع أن يختطف قلوب الحاضرين ويبهرهم بتقديم مقطوعة موسيقية من تأليفة وتوزيعة وقيادة أوركسترا تحت مسمي "لونجا حياة".



وبالفعل بدأت فعاليات اليوم في الصباح الباكر، والذي كان أشبة بعرض تنافسي بين الطلبة والطالبات بحضور

لونجا حياة للمايسترو حمدي وجيه جعلت كل الحضور في حالة إنبهار ودهشة من بدايتها وحتى إنتهت بعد مايقرب من سبع دقائق إختتمها بسوكسية عملاق من قبل الحضور والذين أبدوا إعجابهم الشديد بالطالب حمدي وجيه الذى إستطاع أن يكسر حاجز اليوم ويغير مسارة من يوم للإختبارات بعد ماقدم أيضا مشروعة في الموسيقى الغربية تحت إشراف أ/د عز الدين طة إلي حفل موسيقي بدرجة عالية من الإحتراف وكأنة ينوي أن يختتم إختتام غير مسبوق أمام الحضور.

ومن الحضور من عبر برأيه حيث قال إن حمدي وجيه هو أمل جديد للموسيقي العربية وهو يتبع خطوات العمالقة بالرغم من صغر سنة فيمكنك أن تري أنه يتبع خطي بليغ حمدي والموجي وربما كمال الطويل، ومنهم من قال إنظر كيف إستطاع هذا الموهوب الصغير أن يغير في قالب اليوم ليجعل الجميع داخل حفل موسيقي لمدة سبع دقائق، وبقوة شخصيتة إستطاع حمدي وجيه أن يمتع الجميع سواسية وربما جعل لجنة التحكيم تتناسي أمر إعطاء الدرجات ويمضون مستمتعين بالحفل. تركيبة قوية وموهبة جبارة هزت أرجاء مسرح رتيبة الحفني بعد عزف مقطوعة لونجا حياة.

علي الجانب الأخر تكونت الفرقة المقدمة للمشروع من قائد الأوركسترا المايسترو حمدي وجيه وصاحبة في العزف زملائة من باقي أقسام المعهد العالي للموسيقى العربية حيث عبر "حمدي" عن شكرة وإمتنانة للزملاء المشاركين بالحفل وكان ترتيبهم كالتالي:

كامنجات : عمرو إبراهيم وحميدو وإبراهيم محمد وخالد يحيى وخالد ناصر وسيف إيهاب وكريم نجم.

تشيللو: كريم عبد الحميد وطارق مصطفى.

كونترباص : منه عمر، ناي: حاتم الصعيدي، قانون: آلاء إمام، عود: الفاجومي، أورج: أحمد الحسيني

إيقاع: مصطفى مسعد، مصطفى نبيل.

جدير بالذكر أن الفنان والموسيقي حمدي وجيه يستعد لتقديم حفلتة الأولي ويعقد البروڤات الخاصة بها ليعلن عن تاريخ الحفل قريبا.