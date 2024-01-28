صبا مبارك: "بين السطور" يقدمنا كبشر نخطئ ونصيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة صبا مُبارك عن سعادتها بالعمل في مسلسل "بين السطور"، وقالت إنها فضلت قراءة الحلقات الأولى من النص العربي قبل مشاهدة حلقات النسخة الكوري من المسلسل.

وأكدت في بيان صحفي أنها رأت أن النسخة المُعربة أفضل من النسخة الأصلية، موضحة "ما يميز المُسلسل هو الاهتمام بكامل التفاصيل، سواء أكان لجهة الكتابة أو الإخراج أو الأداء التمثيلي، وأتوقع أن يلمس المُشاهد هذه الأمور على الشاشة".

وتضيف صبا "العمل يغوص في أعماق النفس البشرية ومكنوناتها، ويُقدمنا بصورة طبيعية كبشر خطائين، نُصيب وننجح ونفشل ونعيش المراحل الحياتية المختلفة بحلوها ومرها". وتشرح عن الشخصية التي تقدمها قائلة: "أجسد شخصية المُذيعة التليفزيونية هند سالم التي تقدم حلقات اجتماعية وإنسانية جذابة ومُثيرة في الوقت ذاته بعنوان بين السطور، وتتقاطع معها الأحداث وتجعلها شريكة في الوقائع وليست مُجرد مُتابع".

وتثني صبا على التعاون المستمر والممتد مع مجموعة MBC، معتبرة أنها قدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الناجحة عبرها، وكذلك من خلال منصة شاهد، آملة أن يجد "بين السطور" النجاح الذي يستحق.

تدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل تقلب حياة إعلامية رأساً على عقب، وتجد نفسها موضع الاتهام، ضمن أحداث تحمل الكثير من التشويق في الدراما الاجتماعية "بين السطور"، المقتبس عن الدراما الكورية MISTY، وقامت نجلاء الحديني بمعالجته درامياً وأشرفت على الكتابة، وأخرجه وائل فرج.

يضم العمل كوكبة من النجوم منهم: صبا مبارك، أحمد فهمي، ناردين فرج، محمد علاء، سلمى أبو ضيف، علي الطيب، وليد فواز، باسل الزارو، عمرو جمال، عمر شرقي، مصطفى سلامة، وبمشاركة أيمن عزب، سلوى محمد علي، ليلى عز العرب .

يرصد العمل حياة الإعلامية هند سالم، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الاخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماض اعتقدت أنها تجاوزته، فتبدأ الأسرار بالتكشف لتهدد ليس مستقبلها المهني فحسب بل زواجها أيضا.

يُعرض "بين السطور" على MBC1، MBC العراق، من الأحد إلى الخميس، على منصة شاهد مجاناً بعد الشاشة.