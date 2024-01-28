شكرا لقرائتكم خبر عن فايز السعيد يطمئن جمهوره على صحته بعد إجراء عملية قسطرة فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرى الفنان فايز السعيد عملية جراحية وهى عملية قسطرة في القلب، حيث طمأن السعيد الجمهور، من خلال رسالة صوتية نشرها أحد البرامج الفنية، قائلا: "أطمئن جمهوري الغالي أني بخير، هي عملية بسيطة والحمدلله أني لحقت وفحصت والجميع لا بد أن يفحصوا، لأن الأمراض الحالية مثل الكوليسترول والتجلطات، أمراض لا تعرف عنها غير بالفحوصات أتمنى من الجمهور ينتبه لنفسه وإجراء فحوصات".



فايز السعيد

وتابعhttps://www.youm7.com/story/2018/1/15/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D8%A8%D9%89/3601899 السعيد: أنا شعرت إني تعبان لذلك ذهبت للمستشفى وأجريت فحوصات وجدت أن هناك شريان مسدود بنسبة 60% وطلب مني الطيب المٌعالج القيام بعملية قسطرة والحمدلله».

يشار إلى أن فايز السعيد ضيف أحلام ضمن برنامجها "ألف ليلة وليلة" على إحدى القنوات، وتحدث عن بداياته الفنية في العشرينات من عمره، التي يعتبرها أجمل مرحلة في حياته الفنية.. قبل أن يتبادل مع أحلام، ذكريات بداياتهما أمام الجمهور، على مسرح قرطاج في تونس.