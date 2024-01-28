شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوي عن نجاح فيلم الحريفة: طارق الجنايني منحنا ثقة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان نور النبوى عن سعادته الكبيرة بسبب نجاح فيلم الحريفة، ومواصلته في تحقيق إيرادات كبيرة قائلاً لـ ”الخليج 365”: "الفيلم عمل حالة كبيرة، وأنا واخد قرار أنى أما بخلص تصوير وأعمل شغلى ببذل مجهود كبير فيه، بسيب الباقى على ربنا، وتفاجأت من الأرقام التى يحققها، ولكن كان في حاجة في الكواليس مميزة للغاية تنبئ بنجاح سيحدث".

وأضاف نور النبوى: "كواليس العمل هي أحلى حاجة حصلت ليا في حياتى كلها، وكانت مميزة للغاية، إحنا قعدنا 3 شهور بالضبط مع بعض قبل بدء تصوير العمل، وكنا عيلة واحدة، والأمر ده أما بيحصل الأمور بتبقى ماشية ميسرة على الجميع".

واستكمل نور النبوى: "المنتج طارق الجنايني وفر لينا حاجة مهمة جدًا، وهى أنه دعمنا بأن كل فريق العمل خلف الكاميرا كان مميز جدًا، وكلهم ناس محترفة للغاية، وهو السبب الرئيسى في نجاح الفيلم".

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى .

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.