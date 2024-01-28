شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لتوديع صبري فواز من الشركة في "وبينا ميعاد 2" الحلقة 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل "وبينا ميعاد 2" الحلقة 12 اتخاذ حسن (صبرى فواز) قراره رسميًا بالانتقال إلى الشركة الجديدة، لتقوم زوجته نادية (شيرين رضا) بمفاجأته وتحضير حفلة له مع العاملين فى الشركة، لتوديعه قبل أن يستلم عمله الجديد.



وبينا ميعاد 2 الحلقة 12

توافق أروى (آية سليم) على العمل في البرنامج الجديد، وتذهب إلى القناة للاستعداد للبرنامج، ولكنها تقوم بإخراج دبلتها ولبسها على الرغم من فسخ خطبتها على على (يوسف الكدوانى).

وابتعاد على (يوسف الكدواني)، عن المنزل بعد انفصاله عن أروى (آية سليم)، وحزنه الشديد بسبب ذلك، كما شهد العمل زيادة المشاكل بين إيهاب (محمد مهران)، وهبة (هاجر الشرنوبي)، وأثناء حديثه معها عن ضرورة انفصالهما بسبب اختلافهما الشديد، تفاجأه بحملها بطفلهما، مما يصدمه، وتحاول هبة الحديث معه حول مصير هذا الطفل بسبب اختلافهما.



وبينا ميعاد الجزء التاني

يعرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" يوميا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc، وهو من بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول حول عائلتين؛ هما عائلة (حسن) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.