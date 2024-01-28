شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Oppenheimer يصل دور العرض اليابانية مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرح فيلم Oppenheimer في اليابان يوم 10 مارس المقبل، على الرغم من الانتقادات العامة المحيطة بالموضوع الحساس للفيلم.

ويثير فيلم السيرة الذاتية الذي قام ببطولته النجم العالمى كيليان ميرفي جدلا في اليابان، حيث تم تفجير قنبلتين ذريتين في عام 1945، مما أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المواطنين اليابانيين، تم إصدار العمل في معظم المناطق في يوليو بواسطة Universal وحقق إجماليًا يزيد عن 950 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

لكن شركة Toho-Towa، التي تتعامل مع معظم أفلام شركة Universal في اليابان، لم تصدر الفيلم.

ومع ذلك، في ديسمبر من العام الماضى، أفيد أن موزع الأفلام المستقلة Bitters End سيمنح الفيلم عرضًا مسرحيًا في البلاد، وقالت الشركة المستقلة في بيان لها: "تم اتخاذ القرار بعد أشهر من الحوار المدروس المرتبط بالموضوع والاعتراف بالحساسية الخاصة بالنسبة لنا نحن اليابانيين، ولكن بعد عرض الفيلم، نشعر أن كريستوفر نولان قد ابتكر تجربة سينمائية فريدة تتجاوز رواية القصص التقليدية ويجب مشاهدتها على الشاشة الكبيرة، نحن ندعو الجمهور لمشاهدة الفيلم بأعينهم عندما يتعلق الأمر باليابان".