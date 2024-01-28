شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يعلن عن صدور ألبومه الجديد بعد شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن المطرب رامي جمال عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن إنتاجه لبعض أغانيه الأخيرة، بالإضافة إلى أنه كشف عن موعد صدور ألبومه الجديد، قائلا: أنتجت لنفسي أغنية عاملة إيه وبعدها لحظة بعادك، وبعدها هيبدأ يتكلم، وبعدها جيت متأخر، وبعدها دوخناك يا فراق، وبعدها هي حكاية وبعدها بُعده فارق، وبعدها أغنية ابن أمبارح وفاضل أغنية عيد الحب وبكده ينتهي مشوار الشتا، وبعد رمضان إن شاء الله هيبقى في البوم وبعده كام سنجل.

وأضاف رامي جمال: شكرا لكل الصُناع من مُلحنين وشعراء وموزعين ومصورين وتيم إدارة الأعمال والسوشيال ميديا اللي تعبوا معايا، وشكرا ليكم ك جمهور محترم، ومُحب وبيشجعني إني أكمل أتمنى يكون مجهود الفترة دي عجبكم، وحابب أعرف ايه أكتر أغاني في دول حبيتوها واستنوا مفاجآت مختلفة جدا قريبا".

طرح الفنان رامى جمال ديو غنائى له يحمل اسم "دوخناك يا فراق" مع زوجته ناريمان، الأغنية من كلمات أيمن عز، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي محمد مجدي.