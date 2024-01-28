إليكم موعد طرح فيلم "عادل مش عادل" في الدول العربية

ميرنا وليد - بيروت - قررت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان المصري أحمد الفيشاوي وشيري عادل، طرحه بسينمات الدول العربية يوم 1 شباط المقبل، وذلك بعد طرحه في مصر 24 كانون الثاني الماضي.
وكانت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" قررت إلغاء العرض الخاص للفيلم والتبرع بجميع تكاليفه لصالح أهالي غـ زة، والاكتفاء بإقامة مؤتمر صحفي بحضور أبطاله للحديث عن قصة الفيلم وكواليسه.
وتدور قصة فيلم "عادل مش عادل" في إطار كوميدي، حول "عادل الأمين" الذي يجسده أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي تجسدها الفنانة شيري عادل، التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.
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