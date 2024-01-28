فن ومشاهير

"يارب الطف بعبادك".. أيتن عامر تدعم القضية الفلسطينية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

دعمت الفنانة أيتن عامر القضية الفلسطينة، وأعربت عن حزنها الشديد لما يمر به قطاع غزة الفترة الحالية، من عدوان.

وكتبت أيتن، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "يارب الطف بعبادك وحلها من عندك، انتقم من الظالمين يارب"

يذكر أن آيتن عامر طرحت مؤخرا في شهر سبتمبر الماضي، أغنية "اكشف" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الغنائي إبراهيم محمد، ومن ألحان أحمد أنور.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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