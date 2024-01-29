فن ومشاهير

هالة صدقي عن حفل جوي أوردز: السعودية تسير على نهج "أدي العيش لخبازه"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن سبب تغير اسم فيلمها الجديد من "كتف قانوني" لـ "الملكة"، موضحة أنه استغلال لشخصية الملكة صفصف في جعفر العمدة والتي حققت نجاحاً كبيراً، وشركة الإنتاج والتوزيع هي من غيرت الإسم ووافقت على ذلك.

وتحدثت هالة صدقي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، عن تصريحها حول لقب "الملكة" للمطربة أحلام، قائلة: "الموضوع ده من أيام مسلسل جعفر العمدة، لأن في ملكة في مصر وملكة في الإمارات.. وباركتلي على المسلسل ولكن الفيلم لأ".

وحسمت هالة صدقي الجدل حول مشاركتها في رمضان المقبل، موضحة أنها لن تشارك في الماراثون الرمضاني لأنها على وشك الإنتهاء من تصوير مسلسل درامي وسيعرض قريباً وتم تصويره في عدة دول مثل سويسرا وإيطاليا وأمريكا، وباقي مشاهد قليلة، والعمل يتحدث عن الغربة والجاليات العربية في إستراليا وكندا.

وواصلت هالة صدقي حديثها عن ظهورها في حفل "جوي أوردز" بالسعودية، قائلة: المهرجان صرح كبير وفجأة تحول لعملاق ضخم وهناك انبهار بما تفعله ، فنحن الفنانون من نفعل الإبهار ولكننا انبهرنا بالمهرجان وسعيدة بما تفعله السعودية نحو الفنانين، فهم يسيرون على مثل "أدي العيش لخبازه" وسعيدة لحبهم ولإهتماهم بالفن المصري والفنانين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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