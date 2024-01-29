بسبب مرض السرطان.. خالد سليم يحلق شعره على الهواء – (فيديو)

كتب امير فتحي في الاثنين 29 يناير 2024 02:18 صباحاً - تصدر اسم الفنان خالد سليم محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن فاجأ الفنان جمهوره بحلق شعره بالكامل تضامنًا مع والدته التي أُصيب بمرض سرطان الثدي مؤخرًا.

خالد سليم يحلق شعره على الهواء

حيث دخل خالد سليم في حالة من البكاء والانهيار، على الهواء أثناء الحديث عن مرض والدته، خلال حلوله ضيفًا على برنامج “كتاب الشهرة” المذاع على قناة “الجديد”، حيث قال ” عايز أعمل حاجة كان نفسي اعملها منذ أيام ماضية ولكن كنت مرتبطًا بالعديد من الالتزامات، حيث قرر الاعتذار عن جميع التزاماته لأجل والدته”.

وأضاف : ” أنا بعلن تضامني التام لماما بعد إصابتها بالسرطان، لها ولكل اللي جالهم المرض اللعين ده وكل الناس اللي فقدت أحد من أسرتها وأحبابها بسب المرض القذر ده، ربنا يخليكي لينا يا ماما أنتي لو روحتي كلنا هنضيع يا ماما”.

خالد سليم يكشف تفاصيل مرض والدته

كما كشف خالد سليم تفاصيل مرض والدته، مشيرًا إلى أنه أصيب برهاب الموت بعد فقدان والده، وقال “بعدما فقدت الوالد ابتدينا ناخد بالنا من ماما فبقينا نعمل ليها فحوصات طول الوقت فاكتشفنا المرض فكانت صدمة لينا كلنا بس كان لازم نكتم تعبـنا عشان هي متتـعبش بس”.

وتابع : “هي كانت أقوى مننا وقالت أنا عيشت كويس فلو دي هتبقا نهايتي أنا راضيه واستأصلت ثديها بس الحمد لله وابتدا التعب يبان على وشها شكلها كبر بس لسة زي القمر”.

ودخل خالد سليم في حالة من البكاء والانهيار على الهواء أثناء الحديث عن مرض والدته.

آخر أعمال خالد سليم في السينما

وكان آخر أعمال الفنان خالد سليم، بطولة مسلسل “جروب الماميز” مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبه عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج ل أحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة في إطار إجتماعي.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »