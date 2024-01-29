فن ومشاهير

ياسمين عبد العزيز تعرض جولة داخل خيمة لأطفال غزة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - واصلت النجمة ياسمين عبد العزيز، نشر صور لمعاناة أطفال غزة وما يتعرضون له في هذه الأجواء داخل الخيم التى يتخذونها مسكنا، بعدما تعرضت غزة لقصف وقتل على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز صوراً لأطفال غزة، وهم يعانون من البرد والصقيع، تضامناً مع شعب فلسطين العزيز، وذلك عبر خاصية الاستورى في حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ولم تعلق ياسمين واكتفت بنشر الصور تضامنًا مع الأطفال الذين يذقون الموت بدون أي ذنب.

وفى سياق آخر كان قد تعرض الفنان أحمد العوضى لأزمة صحية طارئة خلال الأيام الماضية نقل على أثرها إلى المستشفى، حيث زارت ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى فى المستشفى، بعد تعرضه خلال الفترة الماضية لأزمة صحية مفاجئة وحجزه بالمستشفى.

وكان العوضى قد أكد في تصريحات تليفزيونية، أن ياسمين وبرغم من الانفصال إلا أنها لم تتركه بمفرده في أزمته الصحية ولا لحظة، وأضاف إنها إنسانة رائعة وبنت أصول.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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