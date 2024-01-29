شكرا لقرائتكم خبر عن صبا الرافعى: كواليس مسلسل "وبينا ميعاد 2" كانت لطيفة جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة صبا الرافعى، في لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، عن المسلسل الجديد وبينا ميعاد 2 الذى تشارك فيه وكواليس تصوير العمل.

وقالت صبا الرافعى: "بقدم في المسلسل شخصية دينا مهندسة ديكور وبتقلب شوية أحداث في البيوت وكواليس العمل كانت لطيفة جدًا وأغلب المشاهد مع محمد سليمان ومدحت صالح وشيرين رضا ووفاء صادق وبحب مدحت صالح جدًا وكنت مبسوطة وهو شخصيته جميلة وشيرين رضا ممتازة وخطيرة الفريق كله رهيب".

وأضافت: "بحضر الفترة القادمة لمسلسل جديد وأغنية هتنزل في عيد الحب، وأحلى ذكرى ليا أول عمل قدمته وهو شخصية فيروز في نصيبى وقسمتك وبحب الشخصية جدًا"

ويعرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" يوميا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc.

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول حول عائلتين، هما عائلة (حسن) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.