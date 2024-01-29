ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلين المصريين الزوجين حسن الرداد وإيمي سمير غانم وذلك خلال حضورهما حفل Joy Awards.

وقد ظهر إهتمام حسن الرداد بإيمي بشكل واضح، حيث ظهر وهو يأخذ لها صور كثيرة ومميزة.

وعلى الصعيد الفني، كانت إيمي قد شاركت كضيفة شرف في فيلم "بلوموندو"، من بطولة حسن الرداد، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب ثلاثيني، يستغل سفر زوجته للولادة، وينظم حفل صغير في منزل صديقه، ولكن سريعاً تتزايد أعداد الحضور ويخرج الأمر عن السيطرة.

كما شاركت إيمي في مسرحية "التلفزيون"، إلى جانب حسن الرداد والذي تم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لـ إيمي سمير غانم وحسن الرداد يتصدر الترند.. شاهدوا إعجابه بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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