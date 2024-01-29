شكرا لقرائتكم خبر عن حدوتة منسية الحلقة 3.. نوح على قيد الحياة في دمياط والكشف عن ماضى سعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل "حدوتة منسية" عن عمل سعاد (سوسن بدر) كخادمة في منزل زوجين أجانب في صغرها وجسدت دورها في سن الشباب الممثلة مروة الأزلى، وأنها كانت تعمل في نفس المنزل مع خيرت (أحمد فهيم)، واعترفت عليه بأنه من سرق العقد من الفيلا ليتم القبض عليه رغم أنها لم يسرق العقد وانما سرق سلسلة ذهب.

وشهدت الحلقة الثانية ظهور نوح (محمود حجازى) بعدما انقذه شخصين من الغرق وأخذوه معهم إلى المينا في دمياط، وعندما يفيق يؤكد بأنه كان يستعد ليهاجر والعمل في الخارج، فيساعده الحاج صلاح في إيجاد عمل في مصنع حلويات يمتلكة الحاج حلمى (أحمد صيام) ويبدأ نوح بالفعل في العمل بالمصنع.

يوسف (طارق صبرى) يقابل هند (هلا السعيد) التي يخون زوجته معها، وتطلب هند منه الزواج وانها ستطلق من زوجها وهو يترك زوجته ريناد (نانسى صلاح) ويتزوجا، ولكن يوسف يرقض ويرى ان علاقتهم بهذا الشكل هي المناسبة لهم بدون زواج، وفى اتجاه اخر يكتشف هاشم بأن سعاد باعت المصنع واتصل باخوته للاجتماع سوياً لمعرفة ماذا حدث.

مسلسل "حدوتة منسية"مكون 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه،

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار إجتماعي عن قصة ارمله تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبناءها.