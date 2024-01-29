ميرنا وليد - بيروت - تخلت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن شعرها الأشقر، وفاجأت متابعيها باللوك الجديد، إذ حولت شعرها إلى اللون الأسود القاتم.

وشاركت مايا دياب متابعيها، عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو ترويجي لأغنيتها الجديدة "قولي".

وظهرت مايا في مقطع الفيديو بإطلالة أنيقة، وارتدت فستان طويل ضيق، واعتمدت تسريحة شعر جديدة اختارت فيها اللون الأسود، وتركت شعرها الناعم منسدلاً على كتفيها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن إعجابهم الكبير بجمال مايا دياب، وأناقة اللوك الجديد، كما عبروا عن حماسهم لسماع الأغنية الجديدة.



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- مايا دياب تفاجئ المتابعين بلون شعرها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.