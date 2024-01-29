بالصور- ميرنا جميل تضج أنوثة و جمال بأطلالة بغاية الأناقة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية ميرنا جميل بأخر إطلالاتها على الجمهور حيث ظهرت بلوك فاق الاناقة من خلال صور عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت مرتديةً فستان طويل وضيق بلون جلد النمر ذات اكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بالإضافة إلى مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



يذكر أن آخر أعمال الممثلة ميرنا جميل مسلسل "البيت بيتي"، الذي تم عرضه على منصة شاهد، من بطولة الممثلين مصطفى خاطر و كريم محمود عبد العزيز، وشارك في المسلسل الممثلان مي القاضي وسامي مغاوري، إخراج خالد مرعي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

وشاركت ميرنا جميل في مسلسل "اللعبة" بأجزائه الأربعة، وفيلم "توأم روحي" مع الممثلين حسن الرداد وأمينة خليل.

