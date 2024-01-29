شكرا لقرائتكم خبر عن رزان جمال بطلة فيلم "أسد أسود" أمام محمد رمضان بتوقيع محمد دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار المخرج محمد دياب على الفنانة اللبنانية البريطانية رزان جمّال، لتقديم دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رمضان في فيلم "أسد أسود" الذى يخرجه محمد دياب ويكتبه الأخوة محمد وخالد وشيرين دياب، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة وأحمد عبد الحميد.

ويسجل "أسد أسود" التجربة الثانية للفنانة رزان جمال في السينما المصرية بعد مشاركتها في فيلم "كيرة والجن" مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز وإخراج مروان حامد، حيث جسدت شخصية إيميلي ابنة القاضي الإنجليزي التي تقع في حب المناضل المصري أحمد كيرة، ولاقت الشخصية نجاحاً لاقتاً وعرفها الجمهور المصرى بسببها.

يذكر أن رزان جمال عرفت في العالم الماضى بعد مشاركتها في مسلسل "ما وراء الطبيعة" مع أحمد أمين وإخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري وجسدت شخصية "ماغي"، كما سبق وشاركت مسلسل "امبراطورية مين" مع هند صبري ومحمد ممدوح، ومسلسل "أنا" مع تيم حسن، والجزء الثاني من مسلسل سرايا عابدين أمام النجمة يسرا وقصي الخولي، وظهرت كضيفة شرف في مسلسل "تغيير جو" مع منة شلبى في رمضان الماضى.

وعلى المستوى العالمي، قدمت رزان جمال عدد من الأدوار في مشاريع فرنسية وبريطانية وأمريكية، ثلاثة منها شاركت في مهرجان كان السينمائي، وهي Cruel Summer لـ كاني ويست، Une Histoire De Fou لـ روبرت غيديغويان، و Carlos للمخرج أوليفييه أساياس، والذي حصل على جائزة الجولدن جلوب في عام 2011، بالإضافة إلى فيلم الأكشن A Walk Among the Tombstones أمام النجم الأيرلندي ليام نيسون، وإخراج وتأليف سكوت فرانك.