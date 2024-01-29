ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد العوضي مع متابعيه عبر حسابه الرسمي، صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد "حق العرب"، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل 2024.

وأرفق أحمد العوضي الصورة بتعليق، قال فيه: "حق عرب رمضان 2024 مسلسل دباح إن شاء الرحمن".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، وأعربوا عن حماسهم الكبير لمشاهدة المسلسل.

يذكر أن أحمد العوضي استأنف تصوير مسلسل "حق عرب"، بعد أن توقف بسبب تعرضه لوعكة صحية مفأجاة، أدت إلى دخوله المستشفى.

ويشار إلى أن مسلسل "حق عرب" من بطولة عدد كبير من الممثلين، من بينهم رياض الخولي، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود، سلوى عثمان، محمد علاء، كارولين عزمي، أحمد صياح، محمد أحمد ماهر، دنيا المصري، وغيرهم.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- أحمد العوضي يشارك متابعيه صورة جديدة من كواليس مسلسل "حق عرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.