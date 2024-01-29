الحبس عامين لراقصة مصرية شهيرة بسبب حركاتها المثيرة

صدر اليوم حكم من محكمة مصرية يقضي بحبس الراقصة المعروفة بـ “حورية” لمدة عامين، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه. وتوجهت التهم إليها بمخالفة الآداب العامة وتحريض الفسق والفجور وإثارة الغرائز. وتشمل الاتهامات أيضًا نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم اعتقال الراقصة بناءً على بلاغات قدمت ضدها تفيد بأنها قد قدمت حركات استعراضية مثيرة للجدل وارتدت ملابس راقصة تكشف جزءًا من جسدها. تلقت السلطات أيضًا بلاغًا من المحامي أشرف فرحات يتهم الراقصة بدعوة الفسق والتحريض على الفجور وممارسة الرذيلة في حفلات بالساحل الشمالي ومناطق أخرى.

وتشير التحقيقات الأمنية إلى أن الراقصة تظهر وتبرز أجزاءً حساسة من جسدها أثناء الرقص، وأنها اشتهرت بأسلوب رقص مثير في الملاهي الليلية لاستقطاب الزبائن. يُذكر أن اسمها الحقيقي هو “حنين” وتبلغ من العمر 23 عامًا.

وتم تقديم بلاغ إلى النائب العام يتهم الراقصة بالتحريض على الفجور وإغواء الشباب من خلال أفعالها المخلة، بالإضافة إلى انتشار فيديوهات رقصها على منصات التواصل الاجتماعي.

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