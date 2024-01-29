رحمة رياض تعلق على خسارة المنتخب العراقي أمام المنتخب الأردني

ميرنا وليد - بيروت - ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لـ كأس آسيا لكرة القدم في قطر اليوم، التقى المنتخب العراقي مع المنتحب الأردني على ملعب استاد خليفة في الدوحة.



وفاز المنتخب الأردني على المنتخب العراقي، وتأهل إلى منافسات ربع النهائي، وعلقت الفنانة العراقية رحمة رياض على الأمر، وكتبت على صفحتها الخاصة: "شكرًا أسود الرافدين كفيتوا ووفيتوا، أداء مشرف من أبطال منتخبنا الوطني العراقي فخورين بيكم، والقادم أفضل بإذن الله".

وسجل منتخب الأردن هدفين في الوقت بدل الضائع، ليقلب تأخره بهدفين لواحد، إلى فوز 3-2 على العراق.