بعد الحكم بحبسه.. أكاديمية الفنون تكشف مفاجأة عن ملحن قراءة القرآن بالعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_مصطفى حمزة:

كشفت أكاديمية الفنون، عن مفاجأة جديدة تخص الملحن أحمد حجازي، الصادر حكم شده بالحبس، بتهمة ازدراء الأديان، بسبب نشره مقطع فيديو له وهو يقرأ القرآن على إيقاع أنغام العود.

الأكاديمية، في بيان حصلت عليه "الخليج 365", قالت: "تستنكر أكاديمية الفنون، ادعاءات الملحن أحمد حجازي، بأنه أحد أعضاء هيئة التدريس بها، الأمر الذي يعتبر انتحال صفة، تضعه تحت طائلة القانون".

وتابعت: "إلى جانب الإساءة باستخدامه أسلوب، بغير مناهج التدريس والتدريب، في الأكاديمية".

الأكاديمية، حذرت أيضا من انتحال صفة العاملين بها، وتوعدت باتخاذ إجراءات قانونية.

مصدر في نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "النقابة كانت تنتظر الموقف بحكم أن القضية كانت منظورة أمام القضاء، وبالتالي، من الصعب التدخل".

وتابع: " عقب صدور الحكم، تمت إحالة الموضوع إلى الشئون القانونية في النقابة، لدراسة الموقف من هذا الملحن، وهناك رفض تام من كل أعضاء المجلس، لما قام به، وفور دراسة قانونية الموقف من المقرر التحقيق معه، وتوقيع عقوبة عليه". محكمة النزهة، كانت قد أصدرت أمس الأحد ، حكم بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن على ألحان العود.