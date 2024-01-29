بعد حكم حبسه.. أكاديمية الفنون تكشف مفاجأة بخصوص ملحن قراءة القرآن بالعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت أكاديمية الفنون، مفاجأة جديدة تخص الملحن أحمد حجازي، الصادر حكم ضده بالحبس، بتهمة إزدراء الأديان، بسبب نشره مقطع فيديو له وهو يقرأ القرآن على إيقاع نغمات العود.

وقالت الأكاديمية، في بيان حصل عليه "الخليج 365":" تستنكر أكاديمية الفنون، ادعاءات الملحن أحمد حجازي، بأنه أحد أعضاء هيئة التدريس بها، الأمر الذي يعتبر انتحال صفة، تضعه تحت طائلة القانون.

وانتقد بيان الأكاديمية الإساءة التي وجهها حجازي باستخدامه أسلوب بغير مناهج التدريس والتدريب، في الأكاديمية. وحذرت من انتحال صفة العاملين بها، وتوعدت باتخاذ إجراءات قانونية.

وفي تصريح سابق لـ"الخليج 365"، قال مصدر في نقابة المهن الموسيقية: "النقابة كانت تنتظر الموقف، بحكم أن القضية كانت منظورة أمام القضاء، وبالتالي، من الصعب التدخل. وفور صدور الحكم، تمت إحالة الموضوع إلى الشئون القانونية في النقابة، لدراسة الموقف من هذا الملحن، وهناك رفض تام من كل أعضاء المجلس، لما قام به، ومن المقرر التحقيق معه، وتوقيع عقوبة عليه".

كانت محكمة النزهة، أصدرت أمس الأحد، حكما بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن على ألحان العود.