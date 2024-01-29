إليسا تطرح أغنية جديدة "كله وهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، خلال الساعات القليلة الماضية، أغنية "كله وهم" للفنانة إليسا، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت الصفحة الرسمية لشركة روتانا روجت للأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ونشرت مقطع من الأغنية.

أغنية "كله وهم" من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

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