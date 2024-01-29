بعد عرض فيلمها الوثائقي "It’s OK".. شريف مدكور يوجه رسالة لـ إليسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجه الإعلامي شريف مدكور رسالة إلى الفنانة اللبنانية إليسا، بعد عرض فيلمها الوثائقي "It's Ok" على منصة "نتفليكس".

ونشر مدكور ملصق الفيلم الدعائي، على حسابه بموقع "إنستجرام" وعلق قائلًا: "طول عمري بحترم وبحب إليسا اوي، ودايماً شايفها طيبة ومش بتعمل مناظر و الما شفت it’s ok حبيتها أكتر وحبيت الإنسانيات والعفوية اللي عندها".

وظهرت "إليسا" في أحداث الفيلم تحكي عن مراحل حياتها المختلفة، وسلط الفيلم الوثائقي الضوء على بداية إليسا الفنية ورحلتها نحو الشهرة والنجومية في لبنان والوطن العربي، إلى جانب العديد من التحديات التي تعرضت لها، وتنمر البعض على شفتيها، وإصابتها بمرض السرطان.